Kozan'da kursiyerlerin yaptığı çalışmalar sergilendi
Kozan Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yapılan resimler ve tasarlanan ürünler, yıl sonu sergisinde buluşturuldu.
Kozan Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yapılan resimler ve tasarlanan ürünler, yıl sonu sergisinde buluşturuldu.
Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, halk oyunları ve mehteran ekibi gösteri sundu.
Etkinliğe katılan Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı stantları gezdi.
Resimler ve tasarlanan ürünleri inceleyen Arslanköylü, kursiyerlerle sohbet etti.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Osmanca, sergideki konuşmasında, 38 alanda açtıkları 1173 kursta 16 bin 126 kişiye hizmet verdiklerini söyledi.
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