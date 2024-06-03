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        Kozan'da kursiyerlerin yaptığı çalışmalar sergilendi

        Kozan Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yapılan resimler ve tasarlanan ürünler, yıl sonu sergisinde buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:45
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        Kozan'da kursiyerlerin yaptığı çalışmalar sergilendi
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        Kozan Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yapılan resimler ve tasarlanan ürünler, yıl sonu sergisinde buluşturuldu.

        Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, halk oyunları ve mehteran ekibi gösteri sundu.

        Etkinliğe katılan Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı stantları gezdi.

        Resimler ve tasarlanan ürünleri inceleyen Arslanköylü, kursiyerlerle sohbet etti.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Osmanca, sergideki konuşmasında, 38 alanda açtıkları 1173 kursta 16 bin 126 kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

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