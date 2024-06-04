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        Adana'da duvarını kırarak girdiği marketten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, duvarını kırarak girdiği marketten hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:00
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        Adana'da duvarını kırarak girdiği marketten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, duvarını kırarak girdiği marketten hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli tutuklandı.

        Gülbahçesi Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kişi, Zekiye E'ye ait (25) markete duvarını kırarak girip bir miktar para ile çay ve sigara gibi ürünler alarak kaçtı.

        Sabah iş yerini açtığında hırsızlığı fark eden Zekiye E, durumu polise bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlının hırsızlıktan emniyette 5 suç kaydı bulunan Mustafa G. (56) olduğunu belirledi.

        Şüpheli, ikametine yapılan baskınla gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen zanlı, görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını öne sürerek hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Meyve suyu içerek rafta ürün aradı

        Marketin güvenlik kamerası görüntülerine göre, zanlı çekmecedeki bir miktar parayı aldıktan sonra raftaki sigaraları ve açık paketteki çayı poşetlere dolduruyor.

        Buradan aldığı bir meyve suyunu da içerek rafların arasında dolaşan zanlı, aradığı ürünleri bularak poşete doldurup uzaklaşıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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