Adana'da duvarını kırarak girdiği marketten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, duvarını kırarak girdiği marketten hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli tutuklandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kişi, Zekiye E'ye ait (25) markete duvarını kırarak girip bir miktar para ile çay ve sigara gibi ürünler alarak kaçtı.

Sabah iş yerini açtığında hırsızlığı fark eden Zekiye E, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlının hırsızlıktan emniyette 5 suç kaydı bulunan Mustafa G. (56) olduğunu belirledi. Şüpheli, ikametine yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlı, görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını öne sürerek hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - Meyve suyu içerek rafta ürün aradı Marketin güvenlik kamerası görüntülerine göre, zanlı çekmecedeki bir miktar parayı aldıktan sonra raftaki sigaraları ve açık paketteki çayı poşetlere dolduruyor.