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        Adana'da balıkçıların oltasına 26 kilogramlık lambuka takıldı

        Adana'nın Karataş ilçesinde, amatör balıkçılar, 26 kilogramlık lambuka yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:00
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        Adana'da balıkçıların oltasına 26 kilogramlık lambuka takıldı
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        Adana'nın Karataş ilçesinde, amatör balıkçılar, 26 kilogramlık lambuka yakaladı.

        Botla denize açılan Mert Dikici ve Orhan Çelenk, attıkları oltaya lambuka takıldığını fark etti.

        Balıkçılar, uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 26 kilogramlık balığı bota aldı.

        Balıkçılar teknelerine aldığı lambukayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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