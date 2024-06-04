Adana'da balıkçıların oltasına 26 kilogramlık lambuka takıldı
Adana'nın Karataş ilçesinde, amatör balıkçılar, 26 kilogramlık lambuka yakaladı.
Adana'nın Karataş ilçesinde, amatör balıkçılar, 26 kilogramlık lambuka yakaladı.
Botla denize açılan Mert Dikici ve Orhan Çelenk, attıkları oltaya lambuka takıldığını fark etti.
Balıkçılar, uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 26 kilogramlık balığı bota aldı.
Balıkçılar teknelerine aldığı lambukayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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