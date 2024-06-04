Koltuk değnekli beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerini sporla buluşturuyor

NURŞİN MAĞIN - Adana'da öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için doğuştan gelen yürüme engelinin zorluğunu koltuk değneğiyle aşan 26 yaşındaki Rahime Nur Gedikli, 2 yıldır öğrencilerine beden eğitimi dersi veriyor.

Gedikli'nin bacaklarında, erken doğum sırasında oksijensiz kaldığı için gelişim bozukluğu oluştu.

Liseye kadar tekerlekli sandalye kullanan Gedikli, fizyoterapistinin yönlendirmesiyle gittiği yüzme kursu sayesinde güç kazandı ve koltuk değneğiyle yürümeyi başardı.

Yüzmenin yanı sıra masa tenisi de öğrenen Gedikli, katıldığı Türkiye şampiyonalarında dereceler kazansa da öğretmenlik hedefine yoğunlaştı.

Hedeflerine olan inancını kaybetmediğini dile getiren Gedikli, "Başarı bir anda gelmiyor. Zamana yaymak, çok fazla emek sarf etmek gerekiyor. Yeri geldiğinde düştüm, ağladım ama hep yeniden başladım. Bir şeyi yapabileceğinize inanıyorsanız, içinizdeki inanç sizi o yola götürüyor." diye konuştu.

Gedikli, göreve başladıktan kısa süre sonra çocuklarla kaynaştığını belirterek, "Öğrenciler beni gördüklerinde çok şaşırdılar çünkü ilk kez koltuk değneğiyle yürüyen bir beden eğitimi öğretmeniyle karşılaştılar." dedi.