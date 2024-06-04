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        Adana'da ormana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Çukurova ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:11 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:11
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        Adana'da ormana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın Çukurova ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Örcün Mahallesi'nde mahsulü toplanmış buğday tarlasında çıkan anız yangını çevredeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 2 söndürme uçağı, 1 helikopter, 7 arazöz ve 3 su ikmal aracı yönlendirildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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