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        Adana'da hamile eşini öldüren sanık hakim karşısında

        Adana'da hamile eşini boğarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:39
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        Adana'da hamile eşini öldüren sanık hakim karşısında
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        Adana'da hamile eşini boğarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Demir, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Demir, savunmasında, olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğunu iddia etti.

        Pişman olduğunu dile getiren Demir, "Eşimi çok seviyordum, oğlumuz olacaktı. Allah uyuşturucunun belasını versin. Ne yaptıysam uyuşturucu yüzünden yaptım. Eşim her gün rüyalarıma giriyor ve 'Beni neden öldürdün?' diye soruyor. Verilecek cezaya razıyım." dedi.

        Maktul Hatice Demir'in babası Ali ve annesi Belgin Turgut da sanık ile ailesinden şikayetçi oldukları söyledi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Ekim 2023'te 5 aylık hamile eşi Hatice Demir'i boğarak öldüren Emrah Demir, tutuklanmış, sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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