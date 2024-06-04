Adana'da hamile eşini öldüren sanık hakim karşısında

Adana'da hamile eşini boğarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Demir, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Demir, savunmasında, olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğunu iddia etti.

Pişman olduğunu dile getiren Demir, "Eşimi çok seviyordum, oğlumuz olacaktı. Allah uyuşturucunun belasını versin. Ne yaptıysam uyuşturucu yüzünden yaptım. Eşim her gün rüyalarıma giriyor ve 'Beni neden öldürdün?' diye soruyor. Verilecek cezaya razıyım." dedi.