Adana'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de yangın çıkan alanları gezerek çalışmaları koordine etti.

Bu yangın kontrol alındığı sıralarda gölün karşı kıyısında Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi ormanlık alanında alevler yükseldi. Hemen yangın yerine geçen ekiplerin müdahalesiyle bu yangın da kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankı ve 5 ilk müdahale aracı yönlendirildi.

Seyhan Baraj Gölü kenarında Örcün Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'nın Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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