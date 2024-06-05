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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:01
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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Z.A, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, polis ekiplerince 22 Mayıs 2023'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde sanığın otomobil ile yanına gelen T.B'ye sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, benzer suçlardan sabıkalı olması, evde ele geçirilen hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler de dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Sanık Z.A. ise savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini ve uyuşturucunun kendisine ait olmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talep etti.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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