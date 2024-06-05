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        Adana'da silahla yanlışlıkla vurduğu kadını öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Hayriye Derin'in silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin önünden tesadüfen otomobiliyle geçerken ensesine isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği olayın şüphelisi İzmir'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:27 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:27
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        Adana'da silahla yanlışlıkla vurduğu kadını öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Hayriye Derin'in silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin önünden tesadüfen otomobiliyle geçerken ensesine isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği olayın şüphelisi İzmir'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, Mücahitler Caddesi'nde 4 Mayıs'ta 3 çocuk annesi Hayriye Derin'in (43) silahlı saldırı düzenlenen bir iş yerinin önünden otomobille tesadüfen geçerken gelen kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği olayın zanlısını yakalamak için özel ekip oluşturdu.

        Ekip, olay yerinin 10 kilometre çapındaki alanda bulunan ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

        Yaklaşık 100 saatlik kamera kaydını inceleyen ekip, olayda silahı kullanan kişinin kimliğini tespit etti.

        - Zanlının yurt dışına kaçma planı

        Özel ekip, şüpheli Baran T'nin İzmir'in Buca ilçesi Dicle Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

        Yurt dışına kaçmak için hazırlandığı saptanan zanlı kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Uçakla Adana'ya getirilerek İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, "yaralama", "öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi olaylardan 29 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

        Zanlının, polisteki ifadesinde hedefinin bölgedeki bir iş yeri olduğunu, kadını yanlışlıkla vurduğunu belirttiği öğrenildi.

        Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Polis ekipleri, olaya karışan bir kişiyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

        - Olayın geçmişi

        Motosikletli 2 kişi, 4 Mayıs'ta Mücahitler Caddesi'ndeki işletmeye silahlı saldırı düzenlemiş, kurşunlardan biri, 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in ensesine isabet etmişti. Otomobil de karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durabilmişti. Yaralanan Derin, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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