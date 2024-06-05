Adana'da silahla yanlışlıkla vurduğu kadını öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

Motosikletli 2 kişi, 4 Mayıs'ta Mücahitler Caddesi'ndeki işletmeye silahlı saldırı düzenlemiş, kurşunlardan biri, 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in ensesine isabet etmişti. Otomobil de karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durabilmişti. Yaralanan Derin, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, olaya karışan bir kişiyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Zanlının, polisteki ifadesinde hedefinin bölgedeki bir iş yeri olduğunu, kadını yanlışlıkla vurduğunu belirttiği öğrenildi.

Uçakla Adana'ya getirilerek İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, "yaralama", "öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi olaylardan 29 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, Mücahitler Caddesi'nde 4 Mayıs'ta 3 çocuk annesi Hayriye Derin'in (43) silahlı saldırı düzenlenen bir iş yerinin önünden otomobille tesadüfen geçerken gelen kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği olayın zanlısını yakalamak için özel ekip oluşturdu.

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