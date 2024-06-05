Adana'da boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da makamında öğretmen Durmaz ile öğrenci Demirtaş'ı kabul etti.

İlk yardım bilgisi olan öğretmen Ümit Durmaz, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Durmaz'ın yaptığı müdahale ile boğazındaki yabancı cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

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