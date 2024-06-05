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        Adana'da boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

        Adana'da bir öğretmen, boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:52
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        Adana'da boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
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        Adana'da bir öğretmen, boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

        Merkez Yüreğir ilçesindeki Karacaoğlan İlkokulunda boğazına yabancı cisim kaçan 4. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Demirtaş, okul bahçesindeki kalabalığa doğru koştu.

        İlk yardım bilgisi olan öğretmen Ümit Durmaz, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Durmaz'ın yaptığı müdahale ile boğazındaki yabancı cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

        Öğretmenin öğrenciye müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da makamında öğretmen Durmaz ile öğrenci Demirtaş'ı kabul etti.

        Kaymakam Aksu, Durmaz'a teşekkür ederek başarı belgesi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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