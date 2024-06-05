Adana'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterildi

Memur-Sen Adana İl Başkanlığınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bebek katliamları protesto edildi.

Sendika üyeleri, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için İnönü Parkı'nda bir araya geldi.

Memur-Sen Adana İl Başkanı Bekir Nennioğlu, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in ABD'nin desteğiyle 243 gündür Gazze'de soykırım yaptığını ifade etti.

Zalimlere karşı seslerini yükseltmek ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirten Nennioğlu, Gazze'de yaşanan zulüm ve insanlık dışı saldırılar karşısında sessiz kalamayacaklarını dile getirdi.

Nennioğlu, İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız saldırıları sonucu bugüne kadar 50 bin masum insanın hayatını kaybettiğini, bunların çoğunluğunu bebekler ile kadınların oluşturduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu katliam, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Gazze’de çocukların yüzde 85'i her üç günün en az birini hiç yemek yemeden geçiriyor ve 37 çocuk açlıktan ölmüş durumda. Bu trajik durum, savaşlar, ablukalar ve ekonomik zorluklar nedeniyle yaşanıyor. Dünyanın vicdanı bu duruma büyük bir üzüntü ve öfkeyle bakıyor. İnsanlık açısından kabul edilemez olan bu kriz, acil insani yardım ve kalıcı barış çözümleri gerektiriyor. Her çocuğun sağlıklı yaşama hakkı korunmalı ve uluslararası toplum bu konuda etkin adımlar atmalıdır."