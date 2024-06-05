Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamı ve 2 sanığın yargılanmasına başlandı

        Adana'da ihale varmış gibi bazı kişilerden para alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç ile onunla hareket ettiği öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:30 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamı ve 2 sanığın yargılanmasına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da ihale varmış gibi bazı kişilerden para alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç ile onunla hareket ettiği öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Ö.A. ile tanık, müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık P.Y. duruşmaya katılmadı.

        Beyanı alınan müşteki M.E. sanıklardan şikayetçi olduğunu ve zararının giderilmediğini söyledi.

        Sanık Ö.A'nın kendisine ihale olduğunu söyleyerek Yüreğir Kaymakamlığına çağırdığını öne süren müşteki M.E. şöyle devam etti:

        "Teminat için gerekli olan parayı şirket adına ben yatırdım. Beni Ö.A. kaymakamlığa çağırdı. Bana deprem nedeniyle yüklü bir gıda alım ihalesi olduğunu söylediler. Kaymakam bey güvenilir bir firmaya ihtiyaç olduğunu, deprem nedeniyle kendisinin önemli yetkilere sahip olduğunu söyledi. Bana ihalenin teminat bedelini yatırmamı söyledi. Ben de 'bu kadar durumumuz yok' dedim. O zaman bana 'geçici teminatın yarısını yatır bu işi halledelim' dedi. Ben de piyasa araştırması yaptım. Bir sonraki gidişimde arkadaşım B.A. yanımda vardı. Gene bana teminatı yatırmamı söylediler. Kaymakam sonra bize şahsi banka hesabına gösterdi. 'Benim hesabıma şahsi para girişi olsa devlet hesabını sorar, bu hesap vakfın hesabı' dedi. Biz de 3 milyon 230 bin liralık parayı internet aracılığıyla yatırdık. Orada biz sözleşme imzaladık. 3 milyon şirket hesabından 230 bin şahsi hesaptan para gönderdim. Sözleşmenin aslını kendi çekmecesine koydu. Bize sadece fotokopisini verdi. Önümüz bayram süreci olduğu için 'işlemleri hızlandıralım' dedi. Hafta başında fiyatları belirleyip yanına gittim. Kendisi vakıf mütevelli heyetinin imzaları eksik diye bizi oyaladı. Bayram sonrası yine bizi oyaladı. Daha sonra gittiğimizde odadan avro ve dolar cinsinden siyah poşet içinde para çıkışı olduğunu gördüm. Sonra ben 'bizim paramızı ver' dedim. Ben kaymakamlık binasına gittikçe oradaki bu konu sebebiyle mağdur vatandaşları gördüğümde güvenilir firma adı altında dolandırıldığımı anladım. Ardından beni mülkiye müfettişi aradı. Sanıklardan şikayetçiyim."

        Eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç'ın eşi tanık Hatice Kılıç ise banka hesabının bulunmadığını, eşinin tutuklanmadan 5 ya da 6 ay önce kendi adına banka hesabı açtırdığını söyledi.

        Eşinin kendisine şaka maksatlı "bundan sonra maaşımı senin adına açtığımız banka hesabına göndereyim maaşımı sen kullan" dediğini öne süren tanık Hatice Kılıç, "Eşim benim adıma açıkan banka hesabı için 'buraya yatan parayı borsada kullanacağım' dedi. Ben hesabıma giren çıkan paraların kontrolünü yapmadım. Kendisi maaşını bu hesaba aktardı. Başka gelen veya giden bir para görmedim. Harcama ve ödemelerle kendisi ilgileniyordu. Kendisi oradan gerekirse para alıp borsada işleyip işlem bittikten sonra tekrar para atıyordu. Eşimin kripto para hesabı olup olmadığını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Kılıç, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tanık beyanlarını reddettiğini söyledi.

        Tanığın ifadesinde belirttiği siyah poşet ile para teslim etme olayının gerçeği yansıtmadığını öne süren Mustafa Kılıç, "Tanığın beyanları yalandır. Bana bir kumpas ve komplo kurulmuştur. Ben zimmetime para geçirmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Sanık Ö.A. da suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Yüreğir'de 12 Eylül 2022'den 24 Ağustos 2023'e kadar kaymakam olarak görev yapan Mustafa Kılıç'ın "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 16 kez olmak üzere 160 yıla, tutuklu sanık Ö.A'nın 9 kez olmak üzere 90 yıla ve tutuksuz sanık P.Y'nin 2 kez olmak üzere 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı

        Benzer Haberler

        Adana'da karısını tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis i...
        Adana'da karısını tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis i...
        Adana'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterildi
        Adana'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterildi
        İş yerine ateş açıp, yanlışlıkla yoldan geçen kadını öldürmüştü; yurt dışın...
        İş yerine ateş açıp, yanlışlıkla yoldan geçen kadını öldürmüştü; yurt dışın...
        Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Adana'da boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Adana'da boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        'Seni daha ne kadar çok sevebilirim' dedikten 1 gün sonra eşini öldüren san...
        'Seni daha ne kadar çok sevebilirim' dedikten 1 gün sonra eşini öldüren san...