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        Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

        Adana'da 43 dereceye ulaşan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:50
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        Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
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        Adana'da 43 dereceye ulaşan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi.

        Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle vatandaşların sıkça tercih ettiği caddeler boş kaldı.

        Dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.

        Vatandaşlar parklardaki çeşmelerde yüzünü yıkayarak serinlemeye çalışırken bazı çocuklar da tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.

        Parkta eşiyle gezen Hüseyin Tatlı (70), AA muhabirine, haziranın sıcak başladığını söyledi.

        Gölgede dinlendiklerini belirten Tatlı, "Gölgede olsanız bile hava sıcak. Terliyoruz ama yapacak bir şey yok. Köyde tarlada çalıştığımız dönemlerde 'sarı sıcak' vardı ama şu an daha sıcak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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