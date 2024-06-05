Adana'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri düzenlendi

Tören sonunda kursiyerler tarafından hazırlanan el işi ürünleri ve resimlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Kadınlara yönelik kurs düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Çelik, kursiyerlerin sadece kendini geliştirmekle kalmadığını, aynı zamanda ailelerine ve topluma maddi ve manevi katkıda bulunduklarını söyledi.

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