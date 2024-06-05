Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet istemi

Bir süre sonra arkadaşının evinden ayrıldığı ve sokakta yürürken karşılaştığı M.A.K'nin kendisini takip etmesi üzerine çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bu sırada E.K.İ.E'nin bıçakla saldırdığı M.A.K'yi öldürüp kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın olay tarihinde kentteki bir restoranda çalıştığı ve iş çıkışı arkadaşına ait eve gittiği belirtildi.

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