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        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet istemi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:01 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:01
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        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet istemi
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Belediye Evleri Mahallesi'nde 23 Ocak 2023'te M.A.K'nin (33), sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olaydan 3 gün sonra tutuklanan Irak uyruklu E.K.İ.E. (16) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanan ve Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın olay tarihinde kentteki bir restoranda çalıştığı ve iş çıkışı arkadaşına ait eve gittiği belirtildi.

        Bir süre sonra arkadaşının evinden ayrıldığı ve sokakta yürürken karşılaştığı M.A.K'nin kendisini takip etmesi üzerine çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bu sırada E.K.İ.E'nin bıçakla saldırdığı M.A.K'yi öldürüp kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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