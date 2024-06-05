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        Aladağ'da bilgi yarışması düzenlendi

        Aladağ'da ortaokul öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:16
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        Aladağ'da bilgi yarışması düzenlendi
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        Aladağ'da ortaokul öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.

        Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda organize edilen yarışmaya 10 okul katıldı.

        Yarışmada Akören Ortaokulu birinci, aynı puan alan Atatürk Ortaokulu ile Büyüksofulu İmam Hatip Ortaokulu ise ikinciliği paylaştı.

        Yarışmaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Aslan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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