Aladağ'da bilgi yarışması düzenlendi
Aladağ'da ortaokul öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.
Aladağ'da ortaokul öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.
Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda organize edilen yarışmaya 10 okul katıldı.
Yarışmada Akören Ortaokulu birinci, aynı puan alan Atatürk Ortaokulu ile Büyüksofulu İmam Hatip Ortaokulu ise ikinciliği paylaştı.
Yarışmaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Aslan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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