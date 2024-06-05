Adana'da okul sporları küçük kızlar futsal turnuvası sona erdi
Adana'da okul sporları küçük kızlar futsal turnuvası sona erdi.
Adana'da okul sporları küçük kızlar futsal turnuvası sona erdi.
Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen turnuvaya 9 takım katıldı.
Turnuvada, final maçında Himmetli İlk ve Ortaokulu, Kuzupınarı Hacımüminler Ortaokulu'nu 4-1 yenerek şampiyon oldu.
Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
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