ÇÜ Rektörü Tuncel, Çocuk İyilik Merkezi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çocuk İyilik Merkezi'nde tedavileri süren çocukları ziyaret etti.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel, depremde uzuvlarını kaybeden çocukların psikolojik ve ortopedik rehabilitasyonlarının sağlandığı Çocuk İyilik Merkezi'nde tedavileri devam eden çocuklarla bir araya geldi.

Çocukların tedavi süreçleriyle ilgili doktorlarından bilgi alan Tuncel, çocuklarla satranç oynayıp, resim çizdi.

Tuncel, Mercedes-Benz Türk tarafından Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi için iki araç bağışlandığını ve bu araçların çocuklara hizmet vermeye başladığını belirtti.