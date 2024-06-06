Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da eniştesini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kız kardeşinin kocasını tabancayla vurarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da eniştesini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kız kardeşinin kocasını tabancayla vurarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 28 Nisan'da eniştesi Samet Gençdal'ı (23) tabancayla vurup öldürerek kaçtığı belirtilen Ali Y'yi (37) yakalamak amacıyla geniş kapsamlı araştırma yaptı.

        Ekipler, çalışmalar sonucu şüpheli Ali Y'nin merkez Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese baskın yapan ekipler zanlıyı yakaladı.

        Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli ifadesinde, Gençdal'ın kız kardeşine kötü davrandığını, uyarmak için buluştukları sırada olayın yaşandığını ve amacının öldürmek olmadığını iddia etti.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ali Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 28 Nisan'da Samet Gençdal ile boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi Ali Y. arasında tartışma çıkmıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda tabancayla vurularak yaralanan Gençdal, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Galatasaray'da hedef Amrabat!

        Benzer Haberler

        Çevrecilerden katı atık tesisinin kaldırılması için yörük çadırlı eylem
        Çevrecilerden katı atık tesisinin kaldırılması için yörük çadırlı eylem
        50 milyon liralık dolandırıcılıkla suçlanan eski kaymakam: Bana FETÖ'varı k...
        50 milyon liralık dolandırıcılıkla suçlanan eski kaymakam: Bana FETÖ'varı k...
        ÇÜ Rektörü Tuncel, Çocuk İyilik Merkezi'nde tedavi gören çocukları ziyaret...
        ÇÜ Rektörü Tuncel, Çocuk İyilik Merkezi'nde tedavi gören çocukları ziyaret...
        Adana'da okul sporları küçük kızlar futsal turnuvası sona erdi
        Adana'da okul sporları küçük kızlar futsal turnuvası sona erdi
        Pozantı'da "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi
        Pozantı'da "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi
        Aladağ'da bilgi yarışması düzenlendi
        Aladağ'da bilgi yarışması düzenlendi