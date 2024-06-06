Adana'da tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaraladıkları öne sürülen 3 sanığa dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaraladıkları iddia edilen 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 26'şar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde H.S'nin (17), bıçaklı kavgada ağır yaralanmasıyla ilgili 19 Şubat'ta tutuklanan sanık G.G (15), ve M.G. (17), ile adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz M.B. (16) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü müşteki H.S'nin arkadaşları ile gezmek amacıyla Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine gittiği belirtildi.

Alışveriş merkezinde bir süre gezdikten sonra H.S'nin, sanıklar G.G, M.G. ve M.B. ile karşılaştığı, sanıkların müştekiye sataştıkları ve itekledikleri, bu arbede üzerine güvenlik görevlilerinin grubu alışveriş merkezinin dışına çıkardığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, alışveriş merkezinin dışında da devam eden sözlü tartışmada sanıkların müştekiyi darbettiği, müştekiyi "üzerindeki montun cebinde ne varsa bize vereceksin" diye tehdit ettikleri ve hayati tehlike geçirecek şekilde H.S'yi bıçakla ağır yaralayıp olay yerinden kaçtıkları bildirilerek, G.G, M.G. ve M.B'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "birden fazla kişi ile silahla yağmaya teşebbüs" suçlarından toplamda 26'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.