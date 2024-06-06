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        Adana'da bir evin bacasında ruhsatsız 15 silah ele geçirildi

        Adana'da bir eve operasyon düzenleyen polis, bacaya gizlenmiş 15 ruhsatsız silah buldu, 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:25 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:25
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        Adana'da bir evin bacasında ruhsatsız 15 silah ele geçirildi
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        Adana'da bir eve operasyon düzenleyen polis, bacaya gizlenmiş 15 ruhsatsız silah buldu, 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir müstakil eve operasyon düzenledi.

        İkamette arama yapan ekipler, bacaya gizlenmiş ruhsatsız 14 av tüfeği, 1 tabanca ile bu silahlara ait 104 mermi ve 213 kartuş ele geçirdi.

        Ruhsatsız silahlarla ilgili E.N. ve Y.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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