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        Aile hekimi hobi olarak başladığı sarımsak yetiştiriciliğinde profesyonelleşmeyi hedefliyor

        Adana'da 6 yıl önce yurt dışından arkadaşının getirdiği 1 diş fil sarımsağıyla hobi amaçlı evinin bahçesinde yetiştiriciliğe başlayan Ali Tuna, profesyonel olarak sarımsak üretmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:30
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        Aile hekimi hobi olarak başladığı sarımsak yetiştiriciliğinde profesyonelleşmeyi hedefliyor
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        Adana'da 6 yıl önce yurt dışından arkadaşının getirdiği 1 diş fil sarımsağıyla hobi amaçlı evinin bahçesinde yetiştiriciliğe başlayan Ali Tuna, profesyonel olarak sarımsak üretmeye hazırlanıyor.

        Aile hekimi olan 57 yaşındaki Ali Tuna, 6 yıl önce Tayland'da görev yapan arkadaşının getirdiği fil sarımsağını hobi amacıyla evinin bahçesine dikti.

        Amatör olarak evinin bahçesinde bitkiler yetiştiren Tuna, bu süreçte gerek önceki tecrübeleri gerekse araştırmalarla bakımını yaptığı sarımsağın bir başının yer yer 400 grama kadar çıktığını gördü.

        Yıllar içinde katlanarak çoğalan ürünlerden devamlı tohum elde etme yoluna giden Tuna, geçen yıl 1 dönüm tarla kiralayıp profesyonel tarım denemesinde bulundu.

        Tuna, 6 yıl boyunca edindiği deneyimlerle kiraladığı tarlada üretimi profesyonel olarak sürdürmeyi hedefliyor.

        Aile hekimi Ali Tuna, gazetecilere çocukluktan bu yana genel olarak tarıma özelde ise soğanlı bitkilere meraklı olduğunu anlattı.

        Evinin bahçesinde bu hobisine yönelik dekoratif, vakit geçirme amaçlı ekim ve dikimler yaptığını belirten Tuna, 2018'de Tayland'da görev yapan arkadaşının kendisinin bu merakını bildiği için bir diş fil sarımsağı hediye getirdiğini söyledi.

        Tuna, bir diş başladığı sarımsak yetiştiriciliğini sürdürdüğünü anlatarak, "O gün bugündür bahçemde bu sarımsak çeşidini çoğaltmaya gayret ettim. Bugüne kadar tüketmeden, hiçbir kayba uğratmadan devamlı tohum biriktirme yoluna gittim. Adana şartları ve ikliminde gerek ürün büyüklüğü gerek verim bakımında bu sarımsağın tarımı çok iyi oldu." diye konuştu.

        - "Türkiye tarımına bu ürünü kazandırmak istiyorum"

        Tuna, bahçesinde ekime devam ederek elde edilen tohumların fazlalığı ve bu işi daha profesyonel yapmak için kendisini denemek üzere geçen yıl tarla kiraladığını belirtti.

        Gerek denediği varyasyonlar gerekse gözlemleriyle profesyonel olarak çiftçilik yapmak, sarımsak üretmek için yeterli tecrübeye sahip olduğunu dile getiren Tuna, şöyle konuştu:

        "Önümüzdeki yıl da yine kendime göre yakın bir yerden bir tarla kiralayıp, bu sefer daha büyük bir alanda daha büyük miktarda ekim yapmayı düşünmekteyim. Türkiye tarımına bu ürünü kazandırmak istiyorum. Bu şekilde tarla kiralayarak profesyonel tarıma da geçmek istiyorum. Bu nedenle önümüzdeki yıl daha büyük bir tarla kiralayıp sarımsak tarımıyla uğraşmayı düşünüyorum."

        Tuna, fil sarımsağı çeşidinin gerek kolay yetişmesi gerekse büyüklüğünden dolayı hem üretim hem de tüketim için tercih edilebileceğini belirtti.

        Hiç ilaç kullanmadan yetiştirdiği ürünü tükettiğini, aroma keskinliği konusunda yerli sarımsaktan pek bir farkının olmadığını anlatan Tuna, ürünün, özellikle kabuğunun kolay soyulması nedeniyle turşu, sucuk endüstrisinin yanı sıra son dönemlerde yaygınlaşan sarımsak tozu gibi sanayi alanlarında da yaygın şekilde kullanılabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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