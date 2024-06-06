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        Murat Sancak yeniden Adana Demirspor Kulübü Başkanı oldu

        Murat Sancak, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da yeniden kulüp başkanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:20 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:20
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        Murat Sancak yeniden Adana Demirspor Kulübü Başkanı oldu
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        Murat Sancak, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da yeniden kulüp başkanı oldu.

        Sancak, X sosyal medya hesabından, kulübün yeni yönetim kurulunun belirlendiğini bildirdi.

        Yönetimin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Sancak, "Mücadeleye devam. Hep birlikte oyunları bozacağız. Hevesler kursaklarda kalacak." ifadesini kullandı.

        Sancak'ın başkanlığındaki 13 kişilik yönetim kurulunda, Metin Korkmaz ikinci başkanlığa, Hasan Surözü başkan vekilliğine, Ali Sancak da as başkanlığa getirildi.

        Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, görevini 25 Şubat'ta Metin Korkmaz'a devretmişti.

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