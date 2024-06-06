Adana'da araçtan kopan bagaj kapağının çarptığı tankerdeki 1 kişi öldü

Tankerde yolcu olarak bulunan Y.O'nun yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, iki araçta yaralanan 8 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kazanın etkisiyle araçtan kopan bagaj kapağı, karşı yönden gelen Fatih O. idaresindeki 50 AEH 676 plakalı boş yakıt tankerinin ön camına isabet etti.

Bahri V. yönetimindeki 06 AF 7047 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Yüreğir ilçesi yakınında yol onarım çalışması için daraltılan bölümdeki dubalara ve bariyere çarptı.

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