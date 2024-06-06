Saimbeyli'de el emeği ürünler sergisi açıldı

Saimbeyli Halk Eğitim Müdürü Samet Yıldızhan da sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, burada yaptığı konuşmada, sergide çok güzel eserlerin bulunduğunu belirtti.

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