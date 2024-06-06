AK Parti Adana İl Başkanlığı kan bağışı kampanyası düzenledi

Kan bağışının hayati önem taşıdığını ifade eden Gülaçtı, bağışın hayat kurtarmakla eş değer olduğunu kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, ülkede her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı olduğunu belirtti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, kampanya AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

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