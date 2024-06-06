Kozan'da devrilen biçerdöverin operatörü yara almadan kurtuldu
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen biçerdöverin operatörü yara almadan kurtuldu.
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen biçerdöverin operatörü yara almadan kurtuldu.
H.E. idaresindeki biçerdöver, Çürüklü Mahallesi'ndeki tarlada çalışma yaparken devrildi.
Yara almayan operatör araçtan kendi imkanıyla çıktı.
Biçerdöver de tarlaya yönlendirilen iş makinesi yardımıyla düzeltildi.
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