Pozantı'da el emeği ürünler sergisi açıldı

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Nuri Dilek ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız da katıldı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün bahçesinde açılan sergide, kursiyerler tarafından yapılan ürünler sergilendi.

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