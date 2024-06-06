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        Pozantı'da el emeği ürünler sergisi açıldı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:32
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        Pozantı'da el emeği ürünler sergisi açıldı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

        İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün bahçesinde açılan sergide, kursiyerler tarafından yapılan ürünler sergilendi.

        Serginin açılışına katılan Kaymakam Ekrem Güdek, kursiyerleri tebrik etti.

        Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Nuri Dilek ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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