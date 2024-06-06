Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
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