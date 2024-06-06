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        Adana'da tüfekle karısını öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evlerinde tartıştığı eşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:12 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:12
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        Adana'da tüfekle karısını öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evlerinde tartıştığı eşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Tekayak ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 23 Ekim 2022'de Osmangazi Mahallesi'nde çıkan tartışmada Abdullah Tekayak'ın, eşi Müzeyyen Tekayak'ı tüfekle öldürdüğünü belirterek, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık Abdullah Tekayak, eşinin başka kimselerle ilişkisi olduğunu öğrendiğini öne sürerek, şunları söyledi:

        "Eşimin cep telefonuna sürekli, 'Merve orada mı' diye mesajlar geliyordu. Eşimin ismi Müzeyyen'dir ama kendisine Merve diyorduk. Eşime söylediğimde, 'Kötü niyetli aramıyorlar, arkadaşlarım, tanıdıklarım' diyordu. Tartıştık ve evden gittim. Akşama doğru geldiğimde eşim evde değildi. Eşime ulaştım, sığınmaevine gideceğini söyledi. Bir gün sonra sinirim geçti, eşimi aradım, 'Böyle olmaz, çocuklara yazık olacak.' dedim. Eşim de 'Kadın sığınmaevindeyim, üzerime gelme, gelmeyeceğim.' dedi. Ben de 'Allah işini gücünü rast getirsin.' dedim ve telefonunu engelledim."

        Sanık Tekayak, eve geldiğinde eşiyle tekrar tartışmaya başladıklarını dile getirerek, "Eşimi çok seviyordum. Eşime başkalarıyla dedikodusunun yapıldığını söyledim. Bana çok sert tepki verdi, oturduğu yerden irkildi, mutfakta yüzüme tükürdü. Bebek yatağının üzerindeki tüfeği aldım, uğradığım hakaretler nedeniyle kontrolümü kaybettim. Karanlıkta ateş ettim, eşime bakarak ateş etmedim. Eşime ateş ettikten sonra dışarı çıkıp, 'ambulans çağırın' diye bağırdım. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdiği sanık Abdullah Tekayak'ın cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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