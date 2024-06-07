Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfiaye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.
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