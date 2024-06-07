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        Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 08:53 Güncelleme: 07.06.2024 - 08:53
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        Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfiaye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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