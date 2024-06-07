Kozan'da vatandaşlara kurban kesim eğitimi verildi

Eğitimin son bölümünde ise kasap Ahmet Aydın, katılımcılara uygulamalı olarak kurban kesimini gösterdi.

Daha sonra imam hatip İsmail Karadağ tarafından katılımcılara kurban kesimi sırasında dini kurallar hakkında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında katılımcılara veteriner hekim İlker Durmuşoğlu tarafından kurbanlık hayvanların sağlık kontrolleri ile kesim öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

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