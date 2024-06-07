Kozan'da vatandaşlara kurban kesim eğitimi verildi
Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kurban kesim eğitim verildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kurban kesim eğitim verildi.
Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasının bahçesinde verilen eğitimde kurban kesim işlemlerinde karşılaşılan eksiklikleri gidermek amacıyla düzenlenen etkinliğe 30 kişi katıldı.
Eğitim kapsamında katılımcılara veteriner hekim İlker Durmuşoğlu tarafından kurbanlık hayvanların sağlık kontrolleri ile kesim öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.
Daha sonra imam hatip İsmail Karadağ tarafından katılımcılara kurban kesimi sırasında dini kurallar hakkında bilgi verildi.
Eğitimin son bölümünde ise kasap Ahmet Aydın, katılımcılara uygulamalı olarak kurban kesimini gösterdi.
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