Adana'da 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanıktan biri 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nurullah A. (22) ve yeğeni N.A. (17) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, Nurullah A'nın yeğeni N.A. ile otomobille Kozan Caddesi'nden geçtikleri sırada aralarında husumet bulunan Ş.Ö. ile karşılaşıp tartıştıklarını, olay yerine Ş.Ö'nün arkadaşı Umut Kaya'nın (15) da geldiğini belirtti.

Savcı, Ş.Ö. ve arkadaşı Umut Kaya tarafından darbedilen Nurullah A. ile yeğeni N.A'nın kaçtıkları olay yerine daha sonra tekrar geldiğini ve Kozan Caddesi'nde refüje doğru yürüyen Umut Kaya'yı tabancayla öldürüp kaçtıklarını bildirerek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Nurullah A, savunmasında, Umut Kaya'yı öldürmediğini ve olay sırasında kimin silah kullandığını görmediğini ileri sürerek, tahliye ve beraat talep etti.

Sanık N.A. da olay günü amcası Nurullah A'nın telefon etmesi üzerine onun yanına gittiğini belirterek, "Umut Kaya'nın nasıl öldüğünü, vurulduğunu görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.