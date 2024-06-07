Adana'da 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanıktan biri 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanıktan biri 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nurullah A. (22) ve yeğeni N.A. (17) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, Nurullah A'nın yeğeni N.A. ile otomobille Kozan Caddesi'nden geçtikleri sırada aralarında husumet bulunan Ş.Ö. ile karşılaşıp tartıştıklarını, olay yerine Ş.Ö'nün arkadaşı Umut Kaya'nın (15) da geldiğini belirtti.
Savcı, Ş.Ö. ve arkadaşı Umut Kaya tarafından darbedilen Nurullah A. ile yeğeni N.A'nın kaçtıkları olay yerine daha sonra tekrar geldiğini ve Kozan Caddesi'nde refüje doğru yürüyen Umut Kaya'yı tabancayla öldürüp kaçtıklarını bildirerek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Nurullah A, savunmasında, Umut Kaya'yı öldürmediğini ve olay sırasında kimin silah kullandığını görmediğini ileri sürerek, tahliye ve beraat talep etti.
Sanık N.A. da olay günü amcası Nurullah A'nın telefon etmesi üzerine onun yanına gittiğini belirterek, "Umut Kaya'nın nasıl öldüğünü, vurulduğunu görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanık Nurullah A'nın cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 24 yıla indirdi. Heyet ayrıca "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan sanık Nurullah A'yı 1 yıl 6 ay ve 1000 lira adli para cezasına da çarptırarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Heyet, sanık N.A'nın ise delil yetersizliğinden beraati ve tahliyesine karar verdi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki Umut Kaya'nın yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili Nurullah A. ve yeğeni N.A. 29 Haziran 2023'te tutuklanmıştı. Nurullah A'nın yeğeni N.A. hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Sanık N.A. hakkındaki iddianame, dosyalar arasındaki bağ gerekçesiyle Nurullah A'nın yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilmişti.
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