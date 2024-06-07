Saimbeyli Kaymakamı Açar, şampiyon olan futsal takımını kabul etti

Saimbeyli KaymakamI Emre Açar, 2023-2024 sezonu okul sporları turnuvası küçükler kategorisinde şampiyon olan kız futsal takımını makamında ağırladı.

Açar, şampiyon olan Himmetli İlk ve Ortaokulu futsal takımını tebrik etti.

Takıma başarılar dileyen Açar, sporculara her zaman destek olacaklarını söyledi.

Takıma eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur da kızların başarısının gurur verici olduğunu kaydetti.