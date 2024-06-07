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        Saimbeyli Kaymakamı Açar, şampiyon olan futsal takımını kabul etti

        Saimbeyli KaymakamI Emre Açar, 2023-2024 sezonu okul sporları turnuvası küçükler kategorisinde şampiyon olan kız futsal takımını makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:37
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        Saimbeyli Kaymakamı Açar, şampiyon olan futsal takımını kabul etti
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        Saimbeyli KaymakamI Emre Açar, 2023-2024 sezonu okul sporları turnuvası küçükler kategorisinde şampiyon olan kız futsal takımını makamında ağırladı.

        Açar, şampiyon olan Himmetli İlk ve Ortaokulu futsal takımını tebrik etti.

        Takıma başarılar dileyen Açar, sporculara her zaman destek olacaklarını söyledi.

        Takıma eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur da kızların başarısının gurur verici olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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