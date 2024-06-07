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        Adana karpuzuna aşırı sıcağa karşı "güneş koruyucu"lu önlem

        KORAY KILIÇ - Adanalı üreticiler, hasadı devam eden karpuzu aşırı sıcakların etkisinden korumak için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:40
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        Adana karpuzuna aşırı sıcağa karşı "güneş koruyucu"lu önlem
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        KORAY KILIÇ - Adanalı üreticiler, hasadı devam eden karpuzu aşırı sıcakların etkisinden korumak için çalışıyor.

        Çukurova'da sıcak hava, günlük yaşamın yanı sıra hasadı süren karpuzu da olumsuz etkiliyor.

        Yüksek hava sıcaklıkları karpuzun kabuklarında renk değişiminin yanı sıra üründe bozulma ve çatlamalara sebep olabiliyor.

        Üreticiler, aşırı sıcak nedeniyle karpuzda verim kaybı yaşamamak için sulama sayısını artırmasının yanı sıra güneş koruyuculu ilaç uygulaması yapıyor.

        Karpuz yetiştiricisi Melih Torun, AA muhabirine, bu yıl 2 bin 300 dönüm alana ekim yaptığını söyledi.

        İklim koşullarının tüm çiftçileri olumsuz etkilediğini belirten Torun, "Bu sene hava aşırı sıcak ya da aşırı soğuk. Gece gündüz sıcaklık farkları bitkiyi de olumsuz etkiliyor. Normalde bu zamanlarda böyle bir sıcak beklemiyorduk. Geçen haftalarda biliyorsunuz Türkiye çok soğuktu, yağmurlar devam ediyordu. Birden bu sıcaklıkların bastırması ürünlerde bayağı bir verim kaybına yol açtı. Ovada bayağı bir zarar var." diye konuştu.

        Torun, hasadı devam eden ürünlerini korumak için alternatif çözümler uyguladıklarını belirtti.

        Tarlalarda sulama sayılarını artırdıklarını dile getiren Torun, ayrıca dron destekli ilaçlama da yaptıklarını söyledi.

        - "Aşırı sıcaklarda ürün deforme oluyor"

        Uyguladıkları güneş koruyuculu ilacın sağlık açısından bir zararının bulunmadığını anlatan Torun, şöyle konuştu:

        "Güneşten koruyucu ilaçlar, bitkinin üstünde bir tabaka oluşturuyor ancak onun da çok etkisi olmuyor. 3 günde bir bu ilacı atmanız lazım. Eskiden kullandığımız, çok ilkel bir yöntem olsa da balya sapıyla da karpuzun üstü kapanıyor ancak rüzgar ve fırtınada o saplar uçuyor. Çok etkisi olan şeyler değil ama bunlarla kısmen korumaya çalışıyoruz. Bu kadar aşırı sıcaklarda ürün deforme oluyor, üstünde yanıklar oluşuyor. Çatlamalar meydana gelebiliyor. Görsel olarak da pazara çıktığında insanlar almıyorlar. Lekeler zamanla çoğalıyor ve bozulmalar meydana geliyor."

        Torun, aşırı sıcaklarda tarlalarda sulamayı da akşam saatlerinde yaptıklarını, bu sayede karpuzun altını nemli tuttuklarını söyledi.

        - Sıcak hava ürünün fiyatını da etkiledi

        Sıcaklıkların etkisiyle tarlalarda kayıpların oluşmasının üreticiyi paniklettiğini belirten Torun, şunları kaydeti:

        "Normalde zamanı geldiğinde karpuzun hasat edilmesi gerekirken topyekün hasada girildiği için fiyatlar bayağı düştü. Adana'da fiyatlar 10 liradan başladı ve hızlıca düştü. Şu an tarlada 6 lira civarında. Sıcaklar böyle devam eder ve ürünlerde kayıplar oluşursa fiyat düşebilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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