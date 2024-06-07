Adana karpuzuna aşırı sıcağa karşı "güneş koruyucu"lu önlem

KORAY KILIÇ - Adanalı üreticiler, hasadı devam eden karpuzu aşırı sıcakların etkisinden korumak için çalışıyor.

Çukurova'da sıcak hava, günlük yaşamın yanı sıra hasadı süren karpuzu da olumsuz etkiliyor.

Yüksek hava sıcaklıkları karpuzun kabuklarında renk değişiminin yanı sıra üründe bozulma ve çatlamalara sebep olabiliyor.

Üreticiler, aşırı sıcak nedeniyle karpuzda verim kaybı yaşamamak için sulama sayısını artırmasının yanı sıra güneş koruyuculu ilaç uygulaması yapıyor.

Karpuz yetiştiricisi Melih Torun, AA muhabirine, bu yıl 2 bin 300 dönüm alana ekim yaptığını söyledi.

İklim koşullarının tüm çiftçileri olumsuz etkilediğini belirten Torun, "Bu sene hava aşırı sıcak ya da aşırı soğuk. Gece gündüz sıcaklık farkları bitkiyi de olumsuz etkiliyor. Normalde bu zamanlarda böyle bir sıcak beklemiyorduk. Geçen haftalarda biliyorsunuz Türkiye çok soğuktu, yağmurlar devam ediyordu. Birden bu sıcaklıkların bastırması ürünlerde bayağı bir verim kaybına yol açtı. Ovada bayağı bir zarar var." diye konuştu. Torun, hasadı devam eden ürünlerini korumak için alternatif çözümler uyguladıklarını belirtti.

Tarlalarda sulama sayılarını artırdıklarını dile getiren Torun, ayrıca dron destekli ilaçlama da yaptıklarını söyledi. - "Aşırı sıcaklarda ürün deforme oluyor" Uyguladıkları güneş koruyuculu ilacın sağlık açısından bir zararının bulunmadığını anlatan Torun, şöyle konuştu: "Güneşten koruyucu ilaçlar, bitkinin üstünde bir tabaka oluşturuyor ancak onun da çok etkisi olmuyor. 3 günde bir bu ilacı atmanız lazım. Eskiden kullandığımız, çok ilkel bir yöntem olsa da balya sapıyla da karpuzun üstü kapanıyor ancak rüzgar ve fırtınada o saplar uçuyor. Çok etkisi olan şeyler değil ama bunlarla kısmen korumaya çalışıyoruz. Bu kadar aşırı sıcaklarda ürün deforme oluyor, üstünde yanıklar oluşuyor. Çatlamalar meydana gelebiliyor. Görsel olarak da pazara çıktığında insanlar almıyorlar. Lekeler zamanla çoğalıyor ve bozulmalar meydana geliyor."