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        Adana'da öğrenciler itfaiyenin sıktığı suyla serinledi

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcaktan bunalan ilkokul öğrencilerini su sıkarak serinletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:29
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        Adana'da öğrenciler itfaiyenin sıktığı suyla serinledi
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcaktan bunalan ilkokul öğrencilerini su sıkarak serinletti.

        Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Veli Yavuz İlköğretim Okulu öğretmenleri, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını arayarak, sıcaklar nedeniyle öğrencilerin su savaşı yapmak istediklerini belirtti.

        İtfaiye Daire Başkanlığı da öğrencilerin isteğini kırmayarak okula bir ekip yolladı. Ekip, okul bahçesinde sıcaktan bunalan öğrencilere itfaiye aracındaki suyu sıktı.

        Öğrencilerin suyun altında zaman geçirerek oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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