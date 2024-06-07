Adana'da öğrenciler itfaiyenin sıktığı suyla serinledi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcaktan bunalan ilkokul öğrencilerini su sıkarak serinletti.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcaktan bunalan ilkokul öğrencilerini su sıkarak serinletti.
Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Veli Yavuz İlköğretim Okulu öğretmenleri, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını arayarak, sıcaklar nedeniyle öğrencilerin su savaşı yapmak istediklerini belirtti.
İtfaiye Daire Başkanlığı da öğrencilerin isteğini kırmayarak okula bir ekip yolladı. Ekip, okul bahçesinde sıcaktan bunalan öğrencilere itfaiye aracındaki suyu sıktı.
Öğrencilerin suyun altında zaman geçirerek oynaması renkli görüntüler oluşturdu.
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