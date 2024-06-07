Karaisalı'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla sergi açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen etkinlikte kursiyerlerin hazırladığı halk oyunları, zeybek ve okçuluk gösterisi sunuldu.

Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, programda yaptığı konuşmada halk eğitim merkezlerince verilen kursların çok yararlı olduğunu belirtti.

Karaisalı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sami Bulut da son bir yıl içerisinde 197 kurs açtıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından usta öğreticiler ve kursiyerlerin hazırladığı giyim, aksesuar ve süs eşyalarının yer aldığı sergi açıldı.