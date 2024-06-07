BETA Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü'nün hedefi Süper Lig'de başarı
BETA Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü, yükseldiği Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde başarılı olmayı hedefliyor.
BETA Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü, yükseldiği Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde başarılı olmayı hedefliyor.
Kulüp Başkanı Gürsel Kocatürk, antrenör İlker Yenigün, kaptan Cem Cerit, oyuncular Zeynep Dalkılıç ve Azra Betül Erik ile Beta Enerji Pazarlama Müdürü Murat Erdoğan, bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi.
Başkan Kocatürk, yaptığı açıklamada 1995 yılında kurulan kulübün iyi sporcular yetiştirdiğini söyledi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde "büyük" kulüpler olduğuna dikkati çeken Kocatürk, "Çıktık ama bundan sonrası bir cadı kazanı. İstanbul'a 5 deplasmanımız var. Ne yapacağız, kara kara onu düşünüyorum. Allah Beta Enerji'den razı olsun. Onlarla yol yürümekten şahsım ve kulübüm adına gurur duyuyorum. İnşallah bu sene de yine Beta Enerji ile birlikte çok güzel bir takım kurup Adana'mızın yüzünü ağartmak istiyoruz." diye konuştu.
- "Sadece sportif başarı adına yola başlamamıştık"
Antrenör İlker Yenigün de Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Kendilerini bundan sonra çok daha zorlu günlerin beklediğini anlatan Yenigün, "Biz her şeye rağmen bu spora devam etmek, birilerine ilham vermek zorundayız. Sadece sportif başarı adına yola başlamamıştık. Biz iyi, güzel hikayeler yaratmaya çalıştık zaman içerisinde ve hep başarılı olduk." ifadelerini kullandı.
- "Çok çaba sarf ettik"
Beta Enerji Pazarlama Müdürü Murat Erdoğan da ticari hayatta elde ettikleri başarı ve kazançları topluma aktarmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Bugüne kadar başka spor dallarında da sporculara destekte bulunduklarını ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bütün bunların arasında bizim için belki de en önemli ve en kıymetlilerden bir tanesi 2022 yılında başlayan o zaman ismimiz Adana Engelliler Spor Kulübü olan kulübümüzdü. Başkanımızın takdiriyle sağ olsun biz 'Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü' olarak aynı yola çıkmayı teklif ettik. Onlar da bizi kırmadılar. Mümkün olduğunca farklı dallarda, toplumun farklı kesimlerine ulaşmak için çok çaba sarf ettik. Bizim, 'biz topluma fayda sağlayalım' dediğimiz hikaye, bir takımın inat etmesiyle beraber Süper Lig'e kadar uzandı."
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