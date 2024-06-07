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        Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 90 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde, asayiş uygulamalarında yakalanan 461 şüpheliden 90'ı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:21 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:21
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        Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 90 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Yüreğir ilçesinde, asayiş uygulamalarında yakalanan 461 şüpheliden 90'ı tutuklandı.

        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, yazılı açıklamasında, 5 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirildiğini belirtti.

        Uygulamada, ruhsatsız 51 tabanca, 35 av tüfeği ile 1 el bombası, 1800 fişek, 200 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 743 hap ile 19 bin 420 makaron ele geçirildiğini ifade eden Aksu, 56 bin 117 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığını bildirdi.

        Aksu, uygulamada gözaltına alınan 461 şüpheliden 90'ının tutuklandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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