Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 90 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, asayiş uygulamalarında yakalanan 461 şüpheliden 90'ı tutuklandı.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, yazılı açıklamasında, 5 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirildiğini belirtti.

Uygulamada, ruhsatsız 51 tabanca, 35 av tüfeği ile 1 el bombası, 1800 fişek, 200 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 743 hap ile 19 bin 420 makaron ele geçirildiğini ifade eden Aksu, 56 bin 117 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığını bildirdi.

Aksu, uygulamada gözaltına alınan 461 şüpheliden 90'ının tutuklandığını kaydetti.