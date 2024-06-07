Adana'da tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Adana'da tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 33 AKK 564 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 01 AZL 51 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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