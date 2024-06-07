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        Adana'da bir kişiyi pusuya düşürüp öldürdükleri iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davada karar

        Adana'da, silahlı kavgada yaşamını yitiren babasının ortağını, olaya engel olmadığı iddiasıyla pusuya düşürüp öldürdüğü, yanında bulunan kişiyi ise yaraladığı ileri sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl hapis cezası verildi, 3 kuzeninin ise beraatine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:16 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:16
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        Adana'da bir kişiyi pusuya düşürüp öldürdükleri iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davada karar
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        Adana'da, silahlı kavgada yaşamını yitiren babasının ortağını, olaya engel olmadığı iddiasıyla pusuya düşürüp öldürdüğü, yanında bulunan kişiyi ise yaraladığı ileri sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl hapis cezası verildi, 3 kuzeninin ise beraatine karar verildi.

        Adana 4.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık S.A. ile tutuksuz sanıklar Ö.E. ve C.S.A. ile taraf avukatları katıldı. Başka suçtan hükümlü Ç.Ş. ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanıkların, Mazlum A'nın 26 Kasım 2021'de A.Z. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesinden Mustafa Akay'ı sorumlu tuttukları ve intikam alma hissiyle hareket ettikleri belirtildi.

        Savcı ayrıca sanıkların Mustafa Akay'ı taziye evinden ayrılırken aracında öldürdüklerini, o sırada yanında yolcu konumunda bulunan Bülent Erdal'ı yaraladıklarını, fikir ve eylem birliği içinde suçu tasarlayarak işlediklerini, görüntü izleme tutanağına göre silahı kullanan maskeli kişinin S.A. olduğu, Ö.E. ve C.S.A'nın akrabaları olan S.A. için olayda gözcülük yaptıklarını, Ç.Ş'nin ise olaydan hemen sonra akrabası olan S.A'yı evinde sakladığını aktararak, sanıkların "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliye ya da beraatlarını talep etti.

        Mahkeme heyeti Mustafa Akay'ı "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan sanık S.A'yı ağırlaştırılmış müebbet, Bülent Erdal'ı yaraladığı gerekçesiyle 1 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da, 2 yıl hapis ve 1200 lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Heyet, diğer sanıklar Ö.E, C.S.A. Ç.Ş'nin "üzerlerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar vererek mevcut hallerinin de devamına hükmetti.

        - Olayın geçmişi

        Sümer Mahallesi'nde Mazlum A, 26 Kasım 2021'de A.Z. ile arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olaydan 3 gün sonra Mazlum A'nın ortağı Mustafa Akay da aileye taziye ziyaretinde bulunduktan sonra aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Araçta bulunan Bülent Erdal da saldırıda yaralanmıştı. Olayla ilgili S.A. tutuklanmış, kuzenleri Ö.E, Ç.Ş. ve C.S.A. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Diğer kuzeni Ç.Ş. ise olaydan sonra başka bir suçlama yönünden tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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