CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Maliyetin 11 lira olduğu yerde 15 liradan aşağıya bir buğday fiyatını asla kabul etmiyoruz." dedi.

Özel, yaklaşık 2 yıldır kullanımda olan partisinin CHP Adana İl Başkanlığının resmi açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Özel, parti binasının yapımına destek verenlere teşekkür ederek, "Burası herkesin babaevidir. Hangi partiden olursa olsun. Başı sıkışanın, dara düşenin koşup geleceği yerlerdir. Burada çay demlidir. Bacası tütmektedir. Babaevi herkesi beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Seçimleri, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, Türkiye ittifakı olarak kazanacağız" dediklerini hatırlatan Özel, "Adana'da, Adana ittifakını kurduk. Türkiye'de, Türkiye ittifakını kurduk. Ülkesini seven, vatanını, bayrağını seven, milli takım gol atınca hep birlikte ayağa fırlayan Filenin Sultanları kazanınca, ay yıldızlı bayrak göndere çekilirken onlarla bir ağlayanların ittifakını, Türkiye ittifakını kurduk. Bu ittifakta yer alan elbette sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, yalandan ve haramdan bezmiş muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlara, bu ülkede Türkiye ittifakına kendini ait hisseden bütün demokratlara selam olsun." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplananlara hitap eden Özel, Adana'da biri büyükşehir olmak üzere 10 belediye başkanına ulaştıklarını belirterek, yerel seçimde emek gösterenlere teşekkürlerini iletti.

"Geçen hafta Rize'deydim. Adana'dan Rize'ye, çay üreticisine Çukurova'dan selam olsun. Orada da fiyatı Twitter'dan (X) açıkladılar. Burada da açıklanacak fiyat iyiyse o fiyatı Cumhurbaşkanı açıklıyor. Normalse Bakan açıklıyor. Kötüyse birini bulup açıklatıyorlar. Ama dünkü buğday fiyatını açıklayacak adam insan içine çıkamaz. Yazıklar olsun, tweet atıp açıklıyorlar. Şimdi geçen sene bu buğdayın alım fiyatı 8 lira 25 kuruş. Bu sene buğdayın alım fiyatı inanılır gibi değil, 9 lira 25 kuruş."

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gelecek hafta bir araya geleceklerini anımsatarak, "Sayın Erdoğan'a önümüzdeki hafta bana değil millete bir müjde vermesini, bayram ikramiyesini bir asgari ücrete, 17 bin liraya çıkarıp gelecek hafta dağıtmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Buğday fiyatlarının 15 lira olması gerektiğini dile getiren Özel, "Maliyetin 11 lira olduğu yerde 15 liradan aşağıya bir buğday fiyatını asla kabul etmiyoruz." dedi.

Durmadan, yorulmadan, dinlenmeden çalışacaklarını anlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçim, yerel seçimde kalmadı, devam etti. Yerel seçimden bugüne daha bugün ortaya çıkan, yayınlanan anketlerde hangi firma olursa olsun, iktidara yakın ya da uzak, hiçbirisinde partimizin oyu yüzde 30'un altında değil, 33, 34, 35 ölçüyorlar. Hiçbirinde seçim akşamına göre rakibimizle aramızda fark yok. Hepsi ölçüyor fark açılıyor. Gazi'nin partisi birinci parti oldu. Burada duruyor, çalışıyor."

Türkiye Belediyeler Birliği seçimine değinen Özel, "Şunu söylüyoruz; biz kötülük gördük, kötülük etmeyeceğiz. Haksızlığa uğradık, haksızlık etmeyeceğiz. Adaletsizliğe adaletsizlikle değil, en iyi cevap olan adaletle yanıt vereceğiz." dedi.