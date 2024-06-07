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        CHP Genel Başkanı Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ı ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:53 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:53
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        CHP Genel Başkanı Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ı ziyaret etti
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti.

        Özel, beraberinde partililerle gerçekleştirdiği ziyarette, Karalar'ın yerel seçimde çok büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.

        Partideki uyumun süreceğine inancının tam olduğunu dile getiren Özel, şöyle konuştu:

        "Adana'nın başarısı Türkiye'nin başarısına dönüşecek, buna inanıyoruz. Başkanlarımızın cebinde birer anahtar var. Zaman zaman buna 'Şehrin altın anahtarı', 'Belediyenin anahtarını aldık' derler. Bu anahtar ne belediye kapısının anahtarıdır ne belediyenin bütçesinin, kasasının anahtarıdır. Bu anahtar, Atatürk'ün partisinin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimlerde yeniden iktidar olmasının anahtarıdır. Onlar iyi yönettikçe bu anahtar ceplerindedir. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Millet, bu vazifeyi partimize bir kez daha vermek için sabırsızlanıyor."

        Özel, iktidara talip ve bunun için yapılacak seçime hazır olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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