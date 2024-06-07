Adana'da tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaptıkları kontrolde Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralıyı da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Otomobilde sıkışan Akgün ile henüz kimliği öğrenilemeyen yaralıyı itfaiye ekipleri çıkarttı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.