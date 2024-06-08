Adana'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Çanaklı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Ülkü B. (9) ve motosikletteki Muhammet Ü. (18) ile İbrahim E. (17) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olduğu öğrenilen Muhammet Ü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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