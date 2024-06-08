Adana'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Durumu ağır olduğu öğrenilen Muhammet Ü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çanaklı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Ülkü B. (9) ve motosikletteki Muhammet Ü. (18) ile İbrahim E. (17) yaralandı.

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