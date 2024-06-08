Adana'da dron destekli trafik denetimi düzenlendi

Denetimde 122 araç ve 577 motosikleti durduran ekipler 81 sürücüye çeşitli ihlallerden 462 bin 800 lira ceza keserken 8 motosiklet de trafikten men edildi.

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