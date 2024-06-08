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        Adana'da 121 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da 121 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:14
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        Adana'da 121 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da 121 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocavezir Mahallesi'nde sokakta yürüyen M.B'yi (51) şüphe üzerine durdurdu.

        Kimlik sorgusu yapılan M.B'nin, 121 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranmasının bulunduğu tespit edildi.

        5 Ocak Polis Merkezi'ne götürülen M.B, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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