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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu başladı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:21
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu başladı
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        Adana'da TYT'ye girecek adaylar, sınava girecekleri okullara erken saatlerde gitmeye başladı.

        Adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona alındı.

        - Yanlış okula gelen ögrenciye polis yardım etti

        Merkez Sarıçam ilçesi ÇEAŞ Sofulu Ortaokulunda sınava girecek bir öğrenci, isim benzerliği nedeniyle merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki ÇEAŞ Anadolu Lisesine gitti. Okulun yanlış olduğunu fark eden öğrenci, bu sırada oradan geçen motosikletli trafik polisinden yardım istedi.

        Trafik polisi, kaskını verdiği öğrenciyi kapıların kapatılmasına dakikalar kala okula götürerek sınava girmesine yardımcı oldu.

        - Mersin

        Mersin'de adaylar, merkez Akdeniz ilçesindeki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Orta ve İlkokulu aileleriyle sabahın erken saatlerinde geldi.

        Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlarına alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

        Bu okulda sınava girecek bir aday kimliğini kaybettiği gerekçesiyle sınava giremedi. Genç kız gözyaşı dökerek okuldan ayrıldı.

        Bazı adayların sınava yetişebilmek için koşarak okula geldiği görülürken, giriş kapılarının kapanmasının ardından okula gelen bir adayda sınava giremedi.

        - Hatay

        Hatay'da öğrenciler, sabahın erken saatlerinde TYT'ye girecekleri okullara gitti.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Yerleşkesi'nde sınava girecek adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

        Çocuklarını sınava uğurlayan aileler, dışarıda bekledi.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de de adaylar, erken saatte geldikleri okullarda kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

        Kapıların kapanmasına az bir süre kala gelen adaylar, salonlara koşarak giderken, adayların yakınları okul bahçesinde bekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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