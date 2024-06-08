Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu başladı

Bazı adayların sınava yetişebilmek için koşarak okula geldiği görülürken, giriş kapılarının kapanmasının ardından okula gelen bir adayda sınava giremedi.

Bu okulda sınava girecek bir aday kimliğini kaybettiği gerekçesiyle sınava giremedi. Genç kız gözyaşı dökerek okuldan ayrıldı.

Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlarına alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

Merkez Sarıçam ilçesi ÇEAŞ Sofulu Ortaokulunda sınava girecek bir öğrenci, isim benzerliği nedeniyle merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki ÇEAŞ Anadolu Lisesine gitti. Okulun yanlış olduğunu fark eden öğrenci, bu sırada oradan geçen motosikletli trafik polisinden yardım istedi.

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