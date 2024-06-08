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        Aladağ'da öğrenciler resim sergisi açtı

        Aladağ ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından yapılan resimler sergide beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:45 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:45
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        Aladağ'da öğrenciler resim sergisi açtı
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        Aladağ ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından yapılan resimler sergide beğeniye sunuldu.

        Atatürk Ortaokulu öğrencileri yıl boyunca görsel sanatlar dersinde hazırladıkları resimlerle sergi açtı.

        Okulda açılan sergiyi gezen katılımcılar resimler hakkında bilgi aldı.

        Okul Müdürü Durmuş Ali Durgun, tüm öğrencilerin yıl boyunca öğretmenleriyle yaptıkları çalışmaları sergilemelerinin onları motive ettiğini söyledi.

        Sergiye, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Zühre Uygur ve Ertuğrul İnce, öğretmenler, öğrencilerle velileri katıldı.

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