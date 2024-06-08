Aladağ'da öğrenciler resim sergisi açtı

Okul Müdürü Durmuş Ali Durgun, tüm öğrencilerin yıl boyunca öğretmenleriyle yaptıkları çalışmaları sergilemelerinin onları motive ettiğini söyledi.

Aladağ ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından yapılan resimler sergide beğeniye sunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.