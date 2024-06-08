Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 46 parça ele geçirildi

Adreste, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yüzük, kılıç, sürahi, kolye, heykel, şişe, cezve ile 33 sikke ve 6 gümüş materyal olmak üzere 46 parça ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı ilçesinde bir kişinin tarihi eser sakladığı bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın yaptı.

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