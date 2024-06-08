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        Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 46 parça ele geçirildi

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 46 parça ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:16 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:16
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        Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 46 parça ele geçirildi
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 46 parça ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı ilçesinde bir kişinin tarihi eser sakladığı bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın yaptı.

        Adreste, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yüzük, kılıç, sürahi, kolye, heykel, şişe, cezve ile 33 sikke ve 6 gümüş materyal olmak üzere 46 parça ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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